Линия обороны Украины максимально укреплена, воины готовы дать отпор агрессору в любой момент - Порошенко

По словам президента, в Украине повысилась интенсивность подготовки органов управления и войск, особенно на территориях 10 областей, граничащих с РФ.

Президент Петр Порошенко заявил, что линия обороны Украины максимально укреплена, украинские воины готовы в любой момент дать отпор стране-агрессору.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с воинами 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

По его словам, в Украине повысилась интенсивность подготовки органов управления и войск, особенно на территориях 10 областей, граничащих с РФ.

«Резервисты стоят в очередях в военкоматах, готовы немедленно быть направлены в ряды Вооруженных сил. Сейчас наши воины учатся на полигонах, в учебных центрах, которые сейчас расположены по всей территории Украины», - заметил глава государства.

Порошенко отметил, что боевые бригады были укомплектованы резервистами первой очереди в сжатые сроки. «Проходят мероприятия наращивания боевых возможностей резервов, проверка их готовности к отражению возможного наступления», - заявил глава государства.

«Военное положение мы вводили для того, чтобы агрессор гораздо большую цену заплатил, если примет чрезвычайно безответственное решение о продолжении агрессии против нашего государства. Подчеркиваю, что сейчас в результате тех мероприятий, которые были применены, наша линия обороны укреплена максимально, а украинские воины в любой момент готовы дать отпор на провокационные действия агрессора», - заявил он.

Также Порошенко выразил благодарность воинам 72-й ОМБр, которые, проявляя мужество и героизм, надежно удерживают позиции, защищая украинскую землю.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.