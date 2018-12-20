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Порошенко прибыл в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе (видео)

14:25, 20 декабря 2018
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко прибыл в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

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Об этом президент написал в Facebook. «Рад встрече с нашими воинами 72-й механизированной бригады, которые выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил», - отметил он.

Ранее  Петр Порошенко заявил о значительном усилении группировки военных сил Российской Федерации в Азовском море.

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Теги: #Донбасс#Порошенко