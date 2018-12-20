Порошенко прибыл в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе (видео)

Глава государства проводит встречу с воинами 72-й механизированной бригады.

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Читайте такжеПорошенко заявил о значительном усилении группировки сил РФ в Азовском море Об этом президент написал в Facebook. «Рад встрече с нашими воинами 72-й механизированной бригады, которые выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил», - отметил он. Ранее Петр Порошенко заявил о значительном усилении группировки военных сил Российской Федерации в Азовском море.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter