Порошенко прибыл в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе (видео)
14:25, 20 декабря 2018Политика
278 0
Глава государства проводит встречу с воинами 72-й механизированной бригады.
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Читайте такжеПорошенко заявил о значительном усилении группировки сил РФ в Азовском море
Об этом президент написал в Facebook. «Рад встрече с нашими воинами 72-й механизированной бригады, которые выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил», - отметил он.
Ранее Петр Порошенко заявил о значительном усилении группировки военных сил Российской Федерации в Азовском море.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter