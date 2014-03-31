Крымчанам разрешат сохранять украинское гражданство при получении российского паспорта
Украинские паспорта жителей Крыма остаются действительными после получения российского гражданства, никакие отметки в них не ставятся, сообщил начальник управления ФМС по организации паспортной работы Федор Карповец.
Жителям Крыма, получающим российские паспорта, не требуется отказываться от украинского гражданства, сообщил в понедельник начальник управления ФМС по организации паспортной работы Федор Карповец, сообщает РИА Новости.
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"Отказ от гражданства не требуется. Если человек признал, принял гражданство Российской Федерации — он является гражданином Российской Федерации по факту",- сказал Карповец на пресс-конференции в Симферополе.
Он сообщил также, что украинские паспорта жителей Крыма остаются действительными после получения российского гражданства.
"Никаких отметок в украинский паспорт не ставится",- сказал Карповец.