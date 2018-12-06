В Германии расследуют «схему» Павелко с оффшором в ОАЭ - СМИ

По словам журналиста Арно Беды, депутат "совершенно безнаказанно ведет образ жизни олигарха".

Глава Бюджетного комитета ВР Андрей Павелко может предстать перед немецким судом - прокуратура Ингольштадта (Германия) возбудила против него уголовное дело.

Об этом в статье «Новые разоблачения по делу Андрея Павелко» для авторитетного издания L’ illustre сообщил известный журналист Арно Беда, отметивший: немецкая прокуратура расследует коррупционную схему Павелко с оффшором в ОАЭ, позволившей ему вывести из Украины более 1,5 млн долларов кредита УЕФА.

«Возбужденное 12 ноября уголовное дело прокуратурой Ингольштадта должно позволить разоблачить механизм финансовой махинации, направленной на уклонение от налогов и расхищение денег», - говорится в сообщении.

В то же время, доказывая коррумпированность Павелко, Беда подчеркнул: нардеп «совершенно безнаказанно ведет образ жизни олигарха» - «Павелко потратил более 750 тыс. долларов за последние 2 года, включая аренду квартиры за 17 тыс. долларов, роскошный автомобиль «Бентли» последней модели для своей гражданской жены и т.д, не указав эти суммы в декларации об имуществе».

Вместе с тем, Беда, отмечая, что баллотирование Павелко в члены Исполкома УЕФА свидетельствует о его желании «еще больше укрепить свою позицию «большой шишки» украинского футбола», заостряет внимание на ее незаконности, вытекающей из членства Павелко в правлении прибыльной компании UEFA Events SA, «что запрещено совмещать с мандатом депутата ВР».

Кроме того, журналист намекает: расследование коррупции Павелко может затронуть и президента УЕФА Александера Чеферина, чья юридическая компания сотрудничает с занимающейся юридическим сопровождением всех контрактов займа Федерацией футбола Украины УЕФА украинской юркомпанией Moris Groupe.

«Остается надеяться, что для Чеферина Павелко быстро окажется ничем иным как миражом, который он быстро захочет забыть, если не думает закончить один среди зыбучих песков», - резюмировал Беда.

Напомним, НАПК признало конфликт интересов у Павелко.