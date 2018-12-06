Украинские консулы посещают в Москве раненых моряков ВМС — Климкин

До конца недели консулы должны встретиться с каждым моряком, чтобы посмотреть в каком они состоянии.

В Москве украинские консулы сейчас проводят встречу с тремя ранеными моряками ВМС Украины, которые были захвачены российскими военными возле Керченского пролива.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, пишет Громадське.

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«Именно сейчас вот наши консулы встречаются с тремя ранеными ребятами», — сказал Климкин после брифинга в Милане, где проходила встреча министров ОБСЕ.

Он добавил, что до конца недели консулы должны встретиться с каждым моряком, чтобы посмотреть в каком они состоянии.

По словам Климкина, утром 6 декабря в МИД России «удалось выбить» график консульских посещений.

Напомним, 5 декабря стало известно, что трое украинских моряков, которые были ранены во время атаки россиянами украинских кораблей, находящихся в больнице следственного изолятора №1 по Москве, так называемой «Матросской тишины». Двум военнослужащим наложен гипс, во время нападения РФ они получили осколочные ранения.