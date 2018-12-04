Луценко пообещал закрыть поставляющие "титушек" спортклубы и наказать их руководителей

Луценко предостерег владельцев спортивных клубов Одесщины от участия этих клубов в уличных противостояниях.

Спортивные клубы, которые поставляют "титушек", будут закрыты, а их руководители - наказаны.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на совещании руководства правоохранительных органов в Одессе.

"Мы также будем отрабатывать исполнителей. Охранные структуры области, спортивные школы должны осознать, что наличие их работников и посетителей в силовых акциях на улицах отзовется, собственно, для этих структур и их владельцев. Если найдется "титушка", то отвечать будет и его клуб, и владелец клуба. То же касается и охранных структур - отвечать будет и охранная фирма, и ее владелец", - сказал генпрокурор.