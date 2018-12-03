Прекращение договора о дружбе с Россией: в МИДе рассказали о последствиях и условиях его восстановления

Новый договор, если он появится, будет заключаться "на новых условиях".

Прекращение действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией не принесет никаких "радикальных и внезапных" изменений.

Читайте такжеПорошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе с Россией

Об этом заявил советник министра иностранных дел Тарас Качка, передает Громадське. "Наибольший вред уже был нанесен Российской Федерацией", – подчеркнул он. Дипломат отметил, что захват украинских кораблей и моряков свидетельствует о том, что "есть еще куда нагнетать ситуацию".

Качка отметил, что начинать обсуждение нового договора о дружбе с Россией можно лишь после того, как Москва прекратит нарушение действующего соглашения и возместит Украине все причиненные убытки. Он пояснил, что прекращение соглашения о дружбе и добрососедстве с РФ не является вопросом тактических действий, которые осуществляет Украина для привлечения РФ к ответственности.

"Главное: это фактически показывает парадигму наших отношений – что в том формате, который есть сейчас, говорить о каком-то мире и добрососедстве нельзя, и что возвращаться к заключению такого или подобного договора можно только в случаях, когда Россия прекратит нарушения и возместит ущерб", – пояснил Качка.

Он подчеркнул, что новое соглашение, если оно появится, будет заключаться "в новых условиях". "Очевидно, что и рамка, которая была заложена в середине 90-х, просто не соответствует той действительности, которая есть между нами", – отметил он, пояснив, что в 90-х Украина только пыталась "строить фундамент" равноправных отношений с РФ.

"Это не очень удалось, учитывая то, как Россия всем этим злоупотребляет", – подытожил Качка.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Петр Порошенко обратился к Верховной Раде с неотложным требованием прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Законопроект уже подан на рассмотрение руководством парламента.