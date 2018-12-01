РФ просит снять ограничения на въезд российским мужчинам в Украину

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, каких категорий мужчин из России запрет на въезд в страну не коснется.

Глава СПЧ России Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной Рады Украины Людмилу Денисову повлиять на ограничения на въезд в страну российским мужчинам. Об этом сообщает РИА «Новости». Он отметил, что подобная мера «откровенно нарушает права человека». Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, каких категорий мужчин из России запрет на въезд в страну не коснется.

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