РФ просит снять ограничения на въезд российским мужчинам в Украину
06:39, 01 декабря 2018Политика
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Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, каких категорий мужчин из России запрет на въезд в страну не коснется.
Глава СПЧ попросил омбудсмена Украины повлиять на ограничения на въезд мужчинам из России / фото facebook.com/pg/DPSUkraine
Глава СПЧ России Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной Рады Украины Людмилу Денисову повлиять на ограничения на въезд в страну российским мужчинам.
Об этом сообщает РИА «Новости». Он отметил, что подобная мера «откровенно нарушает права человека».
Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, каких категорий мужчин из России запрет на въезд в страну не коснется.
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