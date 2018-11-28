"Если потребуют младенцев на завтрак – им подадут": Путин лицемерно разнылся о потакании Запада Украине

Путин обвинил украинскую власть в "продаже антироссийских настроений" и назвал политику Запада "близорукой".

Президент России Владимир Путин считает, что руководству Украины "за "антироссийские настроения" "все сходит с рук".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

«Мне иногда странно смотреть – собственно, я уже ко многому привык, но сегодняшние киевские власти с успехом продают антироссийские настроения, у них другого ничего уже не осталось – нечего продавать. Такое впечатление, что чего они не сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. А что же, — скажут – они хотят кушать, с этим ничего не поделаешь», — заявил Путин.

Как сообщалось, Путин также обвинил президента Украины Петра Порошенко в организации «провокации» в Керченском проливе.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", осуществлявшим плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

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В командовании ВМС Украины отметили, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях, уже возвращавшимся в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шестеро украинских военнослужащих получили ранения, 24 украинских военнослужащих были захвачены в плен.

По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в Симферополе подконтрольный оккупантам суд уже арестовал 15 украинских моряков. Их обвиняют в незаконном пересечении границы по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса России.

Министерство юстиции Украины обратилось в Европейский суд по правам человека относительно необходимости защиты и освобождения захваченных Россией украинских моряков.