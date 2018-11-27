Это война в Европе: президент Эстонии прокомментировала Керченский кризис

Она призвала международное сообщество и лидеров демократических стран осудить российскую агрессию и требовать от России прекратить агрессию.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прокомментировала события 25 ноября в Черном море, где российские силовики захватили корабли и моряков Военно-морских сил Украины.

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«Мы должны употреблять правильные термины: это война в Европе. Украинский народ был втянут в войну с 2014 года, а Крымский полуостров до сих пор оккупирован», – заявила Кальюлайд, пишет Радио Свобода.

Она призвала международное сообщество и лидеров демократических стран осудить российскую агрессию и требовать от России прекратить агрессию.

«Молчаливое подтверждение означает фактическое признание оккупации Крымского полуострова. Международное сообщество, которое базируется на ценностях, не может позволить себе смириться с таким отношением. Войны в Европе не будет, не должна и не может когда-нибудь опять восприниматься как обычное явление», – утверждает политик.

3/3 Silent acknowledgement means de facto recognition of the occupation of Crimean peninsula. The value-based international community cannot allow itself to adopt such a stance. War in Europe will not, shall not and can not ever again be accepted as business as usual. #Ukraine — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) November 27, 2018

Летом 2018 года Керсти Кальюлайд посетила зону боевых действий на Донбассе.

Действия российских пограничников и военных уже осудили политики ряда стран, среди них – Канада, Грузия, Польша и Соединенные штаты Америки.

Российские морские пограничники и силы спецназначения 25 ноября совершили нападение на три украинских корабля, когда те возвращались после неудачной попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. При этом, по данным украинской стороны, нападение произошло за 12-мыльными пределами вод вокруг оккупированного Крыма, на которые Россия претендует как на «свои территориальные».

Перед тем Россия физически перекрыла Керченский пролив для всего судоходства, поставив поперек нее гражданское судно. А еще утром, когда украинские корабли подходили к проливу, российский пограничный корабль таранил украинский буксир. Россия также обвиняла украинские корабли в «нарушении ее границ».

В результате нападения два украинских корабля были повреждены, все три захваченны силой с применением оружия, шесть украинских моряков ранены (Россия заявляет, что оказала медицинскую помощь трем раненым, о других трех не вспоминала) и задержаны. В Украине напоминали, что такие действия, согласно нормам международного права, составляют акт агрессии.

Страны Запада осудили действия России.

26 ноября после событий в Керченском проливе Верховная Рада приняла введение с 28 ноября военного положения в ряде областей Украины.