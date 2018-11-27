В МИД объяснили, зачем в областях Украины ввели военное положение (карта)

Военное положение - это концентрация усилий, которая нам нужна для того, чтобы отбить дальнейшие акты агрессии, заявил Климкин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что военное положение в 10 областях Украины было введено для того, чтобы быть готовыми ответить на любую российскую провокацию.

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Об этом он рассказал во время эфира в "Завтрака с 1+1". "Военное положение - это концентрация усилий, которая нам нужна для того, чтобы отбить дальнейшие акты агрессии. Мы прекрасно понимаем, что Россия подбирается в Мариуполь, к Азовскому побережью, и использовать момент для того, чтобы или провокацию, или иное событие, использовать для дальнейшего наступления, она, конечно, может. И блокаду, и блокаду вообще в регионе Черного моря. Поэтому должны быть к этому готовы, и именно для того есть военное положение", - заявил он.

Климкин также подчеркнул, что военное положение было введено не для того, чтобы отреагировать на конкретное событие.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» сроком 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Решение было принято по рекомендации СНБО в ответ на открытую агрессию пограничников Российской Федерации относительно украинских судов в общей акватории Азовского моря 25 ноября.