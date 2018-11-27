Путин отреагировал на военное положение в Украине

Владимир Путин "озабочен" введением военного положения в Украине.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Они обсудили произошедшую близ Керченского пролива атаку и захват украинских кораблей, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе Меркель. Так, Путин считает "провокационными" действия украинской стороны и заговорил о грубом нарушении "норм международного права" ее военными кораблями.

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"Выражена серьезная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих Вооружённых сил в полную боеготовность и объявлении военного положения", - говорится в сообщении.

Также президент России в разговоре с немецким канцлером традиционно возложил всю вину за произошедшее на власти Украины. "Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании в Украине", - убежден Путин.

"Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины вечером 26 ноября поддержала введение военного положения в ряде областей Украины и во внутренних водах Азово-Керченской акватории.