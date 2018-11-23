События недели: версия читателей УНИАН – нелегкая судьба «евроблях», ночные посиделки депутатов и рост штрафов для водителей

На уходящей неделе наши читатели активно следили за страданиями «евробляхеров», которые решили привлечь внимание к своим требованиям, перекрыв улицы не только в Киеве, но еще и по всей стране.

В этот раз их основным требованием стала отмена законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты Верховной Радой еще 8 ноября, но, как утверждают «евробляхеры», «без учета требований общественности, в частности - об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза».

20 ноября водители автомобилей на еврономерах начали «бессрочную акцию гражданского неповиновения». Утром в 56 городах Украины начался протест «За доступное авто». Символом протеста стал сгоревший Range Rover лидера «Автоевросилы» Олега Ярошевича. Напомним, что он сам его сжег 8 ноября в знак протеста против принятия парламентом законопроектов.

Как отметили в полиции, акции протеста водителей машин на еврономерах проходили в 20 регионах Украины, включая город Киев. Участие в них приняли около 5 тысяч граждан. Помимо столицы, активисты организации «Автоевросила» перекрыли дороги, в том числе общегосударственного значения, и в других регионах страны. Как подсчитали в «Укравтодоре», «евробляхеры» перекрывали дороги в 14 областях.

Не обошлось и без конфликтов. Полиция открыла несколько производств за нарушения во время акций протеста.

Перекрытия дорог продолжились и на следующий день. Но сказать, что своими действиями «евробляхеры» добились хоть какого-то успеха, нельзя. Все, что у них пока получилось – в очередной раз привлечь к себе внимание и создать неудобства другим украинцам.

Наконец, на протесты отреагировали и в МВД, пообещав предпринять против активистов, блокирующих дороги, жесткие меры. По словам главы ведомства Арсения Авакова, водители, которые перекрыли автодороги, уже перешли допустимые рамки правового поля, а их действия ограничивают возможности других граждан.

Но и сами «евробляхеры» дали заднюю – решили приостановить свою «бессрочную» акцию протеста. «Верховная Рада завалила проект закона депутата Деревянко (об отмене принятых законов №8487 и 8488, – УНИАН). Сейчас мы вынуждены приостановить нашу акцию под стенами Верховной Рады. Нет смысла стоять и в областях на дорогах. Кстати, хочу сказать, что ни одна трасса не перекрывалась полностью. Было только ограничение движения», - сказал лидер «Автоевросилы» Олег Ярошевич.

А уже в пятницу утром Петр Порошенко сообщил, что подписал принятые Радой законы. Президент отметил, что эти законы – «непростой компромисс» между государством и собственниками «евроблях». Президент призвал владельцев авто на еврономерах воспользоваться льготным порядком растаможки и воздержаться от акций протеста.

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С одной стороны, требования «евробляхеров» понять можно. Цены на автомобили в Украине действительно высокие. Однако благородность намерений «евробляхеров» спотыкается о некоторую их «хитросделанность». По-хорошему, «топить» за снижение акцизов следовало бы до того, как завозить сюда автомобили на еврономерах. А так получается, что сперва нашли сомнительные лазейки в законодательстве, а теперь требуем «отбелить» ввезенные по черным и серым схемам автомобили. Вероятно, эта хитрость также не добавляет «бляхерам» количества их сторонников.

Также наши читатели заинтересовались новостями по теме курса Украины на вступление в НАТО и ЕС. На этой неделе Конституционный суд дал положительное заключение относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства страны в Европейском Союзе и НАТО. Этим заключением КСУ признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции законопроект о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037).

А Верховная Рада предварительно одобрила этот президентский проект закона, отдав за него 311 голосов народных депутатов. По результатам поименного голосования, опубликованного на сайте Рады, «против» голосовали внефракционные Юрий Бойко, Яков Безбах, Сергей Дунаев, а также 18 нардепов из «Оппоблока».

Законопроектом, в частности, предусматривается установить в Преамбуле Конституции, что Верховная Рада, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны, принимает эту Конституцию - Основной Закон Украины. Статьей 85 предусмотрено, что к полномочиям Верховной Рады относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Президент является гарантом, а Кабмин обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Агитировать за этот законопроект в Верховную Раду прибыл лично президент. Выступая перед депутатами, Петр Порошенко заявил, что Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь вето на вступление Украины ни в НАТО, ни в Европейский Союз. Он подчеркнул, что это суверенное право Украины как страны, «которая уверенно идет своим путем». Также глава государства отметил, что фиксация в Конституции курса Украины в ЕС и НАТО является дополнительной гарантией от реванша пророссийских сил. Порошенко также убежден, что вступление Украины в НАТО существенно усилит восточный фланг Альянса.

Депутаты смогут принять этот законопроект в целом на следующей сессии парламента, которая начнется в феврале следующего года.

Также на этой неделе внимание нашей аудитории привлекла новость о том, что Верховная Рада существенно увеличила штрафы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Увеличение штрафов предусмотрено законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» (№7279-Д).

Теперь любителям «подбухнуть» и сесть за руль придется раскошелиться на сумму от - от 17 до 51 тысячи гривень. Также водителей лишат права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Для сравнения, сейчас нетрезвое вождение наказывается штрафом в 10,2 тысяч гривень и лишением прав на 1 год. Те же действия, совершенные повторно в период 5 лет, наказываются штрафом в 40,2 тысяч гривень и лишением прав на 10 лет.

Как отметили в МВД, закон об ответственности водителей за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения вступит в силу с 1 января 2020 года. Разрешенный уровень алкоголя в организме, за который не штрафуют, 0,2 промилле.

Подействуют ли новые штрафы на наших водителей? Верится с трудом. Поскольку главная проблема на пути борьбы с неадекватами за рулем – отсутствие неотвратимости наказания.

В целом, на этой неделе народные депутаты трудились, не покладая рук. Принятие бюджета на 2019 год превратилось для них в самый длинный рабочий «день». «Город засыпает, просыпается мафия» - известная фраза из популярной ролевой игры подходит к нынешним ночным посиделкам депутатов как нельзя кстати.

Главный финансовый документ страны народные избранники уже традиционно принимали ночью. Хотя технически, это было уже утро. К слову, если вспомнить предыдущие голосования, госбюджет-2016 приняли в 4 утра, бюджет-2017 – почти в 5 утра, необычно рано проголосовали за бюджет-2018 – в 23:24, а в этот раз депутаты «тусили» в зале аж до 6 утра.

В общественном движении «Чесно» проанализировали голосования по фракциям за госбюджет за последних 4 года, и тут можно проследить определенные тенденции. Так, стабильно высокий процент от числа депутатов во фракции всегда давал «Народный фронт». Последние три года стабильно хорошо голосуют «за» депутатские группы «Видродження» и «Воля народа». А нардепы из БПП поддерживали госбюджет на уровне около 80%. Также за 4 года ни одного голоса за госбюджет не отдали депутаты из «Батькивщины». «Оппоблок» три года не поддерживал документ, но в этот раз что-то пошло не так. Связано ли это с расколом в партии, или с некоторыми депутатами на этот раз просто смогли договориться – может быть, скоро узнаем. За бюджет на 2019 год в этот раз ни одного голоса не отдали представители «Радикальной партии» Олега Ляшко, хотя ранее поддержка была на хорошем уровне. А вот «Самопомич» с каждым годом снижала уровень поддержки бюджета, и в этот раз не дала ни одного голоса «за».

В общем, бюджет-2019 принят. В основе утвержденного документа макроэкономический прогноз с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%. Бюджет предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн и расходы в размере 1,112 трлн грн, что на 18 млрд грн выше показателей первоначального проекта, принятого в первом чтении. Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2019 года установлен в сумме 2,060 трлн грн, гарантированного государством долга – 388,6 млрд грн. Прожиточный минимум на одного человека в месяц в 2019 году с 1 января 2019 года составит 1853 грн, с 1 июля - 1936 грн, с 1 декабря - 2027 грн. Минимальная заработная плата с 1 января будет повышена до 4173 грн в месяц, или до 25,13 грн в почасовом размере. Документ предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

Но это не единственный документ, принятый сонными нардепами этой ночью. Не менее интересным являются изменения в Налоговый кодекс, которыми уточняется порядок администрирования и повышаются ставки ряда налогов и сборов для балансировки государственного бюджета. Документ вводит налогообложение налогом на добавленную стоимость для посылок из-за границы суммарной стоимостью свыше эквивалента 100 евро для одного получателя от одного отправителя. Иными словами, депутаты снизили украинцам «потолок» необлагаемой налогом посылки, который сейчас составляет 150 евро. Правда, установили переходный период с 1 января по 30 июня 2019 года, в течение которого налогом будет облагаться товар стоимостью свыше эквивалента 150 евро. С другой стороны, депутаты отменили норму, по которой украинцы могли получать из-за границы не больше трех таких посылок в месяц (за остальные нужно было платить налог, независимо от стоимости). Как оказалось, почтовые операторы оказались просто не готовы к администрированию такого механизма.

С одной стороны, снижение стоимости «безналоговой» посылки со 150 до 100 евро – это «зрада». Но тут надо кое-что вспомнить. Еще в прошлом году украинские ритейлеры и «официальные импортеры» пытались «пропихнуть» норму о том, что облагать налогом надо посылки стоимостью выше… 22 евро. Тогда благодаря общественному резонансу чиновники не рискнули поддерживать такое радикальное предложение. В этом году тема вновь всплыла – за «посылки по 22 евро» выступили в Министерстве финансов и налоговой. Лоббисты нормы про 22 евро апеллировали к европейской практике. Правда, они не учитывали особенности европейского рынка. А особенности в том, что в Европе рынок свободный, и между странами ЕС посылки налогами не облагаются, а вот низкие лимиты для «безналоговых» отправлений действуют для товаров, которые приходят из-за пределов Евросоюза. Поэтому применять низкие ограничения для посылок, которые приходят в Украину, ссылаясь на европейский опыт – выглядит как банальная манипуляция.

На этой неделе произошли также события, которые вызвали меньший интерес у наших читателей. Депутаты из БПП решили пойти по стопам «регионалов» и зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об уголовной ответственности за клевету. Авторами законопроекта выступили народные депутаты Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин.

В частности, в УК предлагается внести статью о клевете, которой предусматривается за умышленное распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию наказывать «штрафом в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы до двух лет». Среди прочего, речь идет о действиях, совершенных путем публичного демонстрирования в произведениях, в СМИ или в сети Интернет. Если клевета соединена с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, тогда необходимо наказывать «ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в последнее время в Украине свободу слова «все чаще путают с вседозволенностью распространения откровенно непроверенных, а то и вовсе ложных фактов». Авторы законопроекта заявляют, что уголовная ответственность за клевету предусмотрена в ряде стран, и в частности в США, Франции, Германии, Италии и других странах. Забыли только «порошенковцы» о том, что перечисленные ими страны знают, что такое правовое государство, качественная судебная система, и политическая ответственность.

В «Блоке Петра Порошенко» тут же открестились от инициативы этой тройцы. Глава фракции Артур Герасимов назвал этот законопроект «личной инициативой отдельных депутатов», который не отображает позицию БПП. Против данного законопроекта выступил «устами» своего пресс-секретаря и президент Петр Порошенко. Он заявил, что «фракция БПП не будет голосовать за этот законопроект».

В соцсетях, в большинстве своем, также критиковали инициативу депутатов от БПП. Однако нашлось и немало защитников законопроекта о клевете, которые выступали за то, чтобы «поставить на место лживые СМИ». Правда, сторонники цензуры, вероятнее всего, так и не поняли, что подобный документ, в случае его принятия, будет работать не только против СМИ, но и против любого украинца.

Желание депутатов заставить общественность замолчать – логично – уж очень неудобно «решать вопросы», когда кто угодно может зафиксировать правонарушение. Конечно, этой возможностью пользуются и для «фейковых» обвинений, чтобы очернить оппонента. Но действующее законодательство вполне позволяет тем же депутатам (да и любому другому человеку) отстаивать свои права с помощью подачи иска о защите чести и достоинства. По мнению представителей коалиции «За свободный Интернет», подобные законопроекты служат исключительно средством давления на журналистов и медиа, и могут создать серьезный «охлаждающий эффект» для освещения коррупции, властных злоупотреблений и других критических публикаций на общественно значимые темы. «Особенно опасной эта инициатива может быть в свете грядущих выборов 2019 года», - говорится в заявлении коалиции.

Какими бы мотивами не руководствовались инициаторы законопроекта, шансов протащить его через парламент мало. Документ явно не добавляет баллов в глазах общественности, а рисковать накануне выборов и без того низкими рейтингами адекватные политики не захотят.

Также читатели на этой неделе пропустили тему пятилетия начала Евромайдана. Пять лет – долгий срок, за который можно было решить много спорных и проблемных вопросов (а таких в Украине – вагон и не маленькая тележка). Были ли они решены? К сожалению, лишь частично. Да, власти взяли четкий курс на евроинтеграцию. Собственно, других вариантов, на фоне развязанной Россией войны против Украины, не было. Было подписано Соглашение об ассоциации с ЕС. Украина завершила выполнять необходимые условия и наконец-то получила долгожданный безвизовый режим с Европой. Но до сих пор не завершены дела об убийствах активистов на Майдане.

Опрошенные Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива 80 украинских экспертов сошлись во мнении, что после Майдана в Украине так и не состоялась «перезагрузка» системы власти. Также в Украине нет системной борьбы с коррупцией; не проведена деолигархизация политики и экономики.

Одним из негативных последствий Евромайдана эксперты также назвали снижение уровней экономического развития Украины и жизни граждан. Это, кстати, привело к процветанию политиков, «пасущихся» на поле примитивного популизма. К негативным последствиям Майдана эксперты также относят потерю Украиной территориальной целостности в результате вооруженной агрессии России.

К целям Майдана, которые уже были достигнуты, эксперты относят и частичное обновление политических элит. Тем не менее, на фоне многих провалов действующих властей, старые политические элиты, которые притихли после Революции достоинства, вновь поднимают головы и уже вполне готовы к реваншу.

Можно ли в этом винить простых людей, готовых снова доверить власть старым «элитам»? Хотелось бы, конечно, чтобы политическая память у украинцев была не такой короткой. Но, с другой стороны, власти «топят» сами себя. Яркий пример - недавнее сообщение от провластного блогера Карла Волоха в социальной сети. Он заявил, что «коррупция, которая сохраняется при нынешней власти (на порядок ниже, чем до 2014)», является, во многом, вынужденной – главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять «атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск». Оправдывать коррупцию – это, конечно, ниже плинтуса.

А простым украинцам в таком политическом театре абсурда рано или поздно придется научиться «фильтровать» все то, что им пытаются вбить в головы, и научиться делать не просто осознанный выбор, но и нести за него ответственность. И требовать этой ответственности от тех, кого они выбирают во власть.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Александр Топчий