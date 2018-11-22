цей матеріал доступний українською

Вступление Украины в НАТО существенно усилит восточный фланг НАТО - Порошенко

18:34, 22 ноября 2018
Политика
228 0
Рада приняла в первом чтении закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на заседании Верховной Рады, которая рассматривает проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.

«Я уже неоднократно говорил, что в НАТО мы идем не с пустыми руками. В течение последних лет создали сильную, боеспособную армию, которая имеет колоссальный опыт отражения российской агрессии. Слава украинской армии! Украинские Вооруженные силы, вся Украина существенно усилит восточный фланг Альянса», - подчеркнул президент.

Читайте такжеРоссия как страна-агрессор не может ветировать вступление Украины в ЕС и НАТО - Порошенко

По словам Порошенко, украинская армия реализует амбициозную программу перехода от советских к натовским стандартам во всех сферах военного строительства, и это происходит путем беспрецедентного количества совместных учений с НАТО, выполнения годовых национальных программ, достижения совместимости всего сектора безопасности и обороны.

Как известно, Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС
Теги: #НАТО#Евросоюз#Петр Порошенко