Правоохранители решили разблокировать все трассы от "евроблях" - Аваков

Глава МВД заявил, что полиция будет работать в рамках закона, но в случае нарушений законодательства будет вынуждена принять меры полицейского принуждения.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявляет, что правоохранительные органы решили разблокировать все трассы от владельцев авто на еврономерах, действия которых привели к препятствиям и осложнению движения транспорта на въездах и выездах из крупных областных центров.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

В частности, глава МВД заявил, что водители, которые перекрыли автодороги, уже перешли допустимые рамки правового поля, а их действия ограничивают возможности других граждан. Поэтому было принято решение разблокировать все дороги и трассы.

«Либеральная лояльность к "евробляхерам" закончилась там, где они превратили свое право на протест в ограничении прав других людей. Было принято решение разблокировать все трассы, которые перекрыли участники акции. Конечно, полиция будет работать в рамках закона, но в случае нарушений законодательства будет вынуждена принять меры полицейского принуждения», - отметил Аваков.

В МВД напомнили, что в ряде регионов страны продолжаются массовые мероприятия водителей транспортных средств на еврономерах. По предварительным подсчетам, по состоянию на утро общее количество участников акций в целом по стране составляет более тысячи человек.

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"Национальная полиция Украина отмечает, что каждый гражданин имеет право на мирный протест. Но обязанностью Нацполиции является не только обеспечить права участников таких собраний, но и не допустить нарушения конституционных прав других граждан. В частности, их права на свободное передвижение. По состоянию на сегодняшний день полиция уже открыла и расследует 5 уголовных производств по факту блокирования транспортных коммуникаций", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Верховная Рада приняла законы «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в 22 областях Украины владельцы автомобилей на еврономерах начали всеукраинскую акцию протеста. Автомобилисты требуют от властей отменить нормы законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты парламентом без учета требований общественности, в частности, об отмене коэффициента возраста авто в расчете стоимости акциза.

Сегодня "евробляхеры" продолжают перекрывать дороги государственного значения в нескольких областях.