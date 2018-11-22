Порошенко надеется, что ВР в феврале утвердит изменения в Конституцию относительно курса на Евросоюз и НАТО
Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Верховная Рада после успешного голосования в первом чтении за внесение изменений в Конституцию относительно курса государства на вступление в Европейский Союз и НАТО утвердит их окончательно на следующей сессии, в феврале 2019 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал, выступая на заседании Верховной Рады, которая рассматривает проект закона о внесении изменений к Конституции относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО.
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«Еще в 2014 году мы вернули к закону об основах внешней и внутренней политики норму о евроатлантической интеграции», - заявил он.
Порошенко подчеркнул, что «эту качалку, когда фундаментальный закон правится сюда-туда простым большинством голосов, следует сломать. И мы с вами это сделаем поправками к Конституции – нашим сегодняшним голосованием. Я тешу себя надеждой, что оно должно объединить этот зал... И в феврале, на следующей сессии мы примем изменения в Конституцию окончательно».