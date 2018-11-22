Верховная Рада ввела институт уголовных проступков

Осуждены за совершение уголовного проступка, после отбывания наказания признаются такими, что не имеют судимости.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» (№7279-д).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 239 народных депутатов.

Законом вводится институт уголовных проступков путем внесения изменений в действующий Уголовный кодекс Украины.

Уголовный проступок определен как действие (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин отметил, что расследование таким проступков «будут осуществлять как отдельные подразделения дознания, так и уполномоченные на то должностные лица правоохранительных органов».

Он также отметил, что подготовка к уголовному проступку не будет влечь за собой уголовную ответственность.

По словам председателя комитета, лица, осужденные за совершение уголовного проступка, после отбывания наказания признаются не имеющими судимости.

Законом изменена классификация уголовных правонарушений на уголовные проступки, нетяжкие, тяжкие и особо тяжкие преступления; согласован вопрос сроков дознания и судебного рассмотрения уголовных проступков; уточнен перечень возможных негласных следственных (розыскных) действий во время дознания; нормирован вопрос источников доказательств.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в парламенте был зарегистрирован законопроект №9306 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за клевету.

Авторами законопроекта выступили депутаты от «БПП» Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин.