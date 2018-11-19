В Евросоюзе вновь подчеркнули, что не признают псевдовыборы на Донбассе

Все 28 стран-членов ЕС продемонстрировали полное единство относительно непризнания так называемых "выборов", организованных Россией на оккупированной части Донбасса 11 ноября.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини заявила, что Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС сегодня в Брюсселе подтвердила позицию непризнания псевдовыборов на оккупированном Донбассе, проведенных Россией 11 ноября.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС.

В частности, она отметила, что на министерской встрече "сегодня представилась возможность продемонстрировать полное единство среди стран-членов ЕС относительно позиции, которая уже была нами высказана относительно непризнания так называемых "выборов, проведенных 11 ноября на Донбассе".

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Как сообщал УНИАН, на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов». Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» на территории ОРЛДО является нарушением Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.