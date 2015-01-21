На 31-ом и 29-ом блокпостах происходит перегруппировка украинских войск – штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.

«В целом 29-й блокпост - наш. Там происходит перегруппировка. Так же возле 31-го блокпоста происходит перегруппировка», - сказал он.

Матюхин также объяснил, почему вчера украинским военным нужно было отойти от 31-го блокпоста. «Из 31-го блокпоста нужно было отойти для того, чтобы сохранить жизни людей. Здесь есть соответствующие подразделения и люди, которые это решают. Вчера, для того, чтобы сохранить жизни людей, нужно было отойти», - подчеркнул он.

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На просьбу журналистов предоставить последнюю информацию о ситуации в Донецком аэропорту Матюхин ответил: «По Донецкому аэропорту информация достаточно ограничена... Вероятно, там происходят какие-то действия, о которых не нужно рассказывать всем, чтобы не помешать нашим военным полностью освободить Донецкий аэропорт от террористов».