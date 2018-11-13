В УКРОПе требуют объяснений, почему автобусы со сторонниками партии не пропускали в Краматорск

УКРОП требует у правоохранителей объяснений, почему сторонников партии, которые направлялись на праймериз УКРОПа в Краматорск, не пропускали через блокпост.

Представители УКРОПа призывают правоохранительные органы объяснить причину усиленной проверки пяти автобусов на границе Луганской и Донецкой областей 10 ноября. 250 людей в этих автобусах направлялись в Краматорск на встречу с участником президентских праймериз «Украинского объединения патриотов», народным депутатом Александром Шевченко.

С соответствующим депутатским обращением к министру внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Юрия Луценко и председателя Донецкой областной госадминистрации Александра Куця обратились нардепы от УКРОПа, говорится в сообщении пресс-службы партии.

По информации укроповцев, к ним обратились граждане Украины с соответствующей жалобой на действия работников контрольно-пропускного пункта на границе указанных областей. Здесь пассажиров автобусов, среди которых были дети, волонтеры, участники антитеррористической операции, инвалиды и просто патриоты, попросили выйти на улицу и начали тщательно проверять документы, делая это очень медленно.

Однако на этом проверка не закончилась – в дальнейшем было озвучено предложение составить в каждом автобусе список пассажиров, указав фамилию, имя, отчество и адрес проживания. Однако и после этого задержания автобусов не прекратилось – списки пассажиров не приняли, и людей снова начали проверять.

После длительной и неоднократной проверки документов был пропущен только один автобус, а на место прибыл руководитель Кременского районного отделения Национальной полиции Украины в Луганской области, который лично начал проверять документы пассажиров.

«В течение всех указанных событий, по информации заявителей, мимо контрольно-пропускного пункта проезжало много других автобусов, в частности из страны-агрессора, и их никто не останавливал. Во время проверки документов работники контрольно-пропускного пункта угрожали, что запретят всем автобусам продолжать движение или вообще вызовут группу захвата», – отметили в УКРОПе.

Учитывая это, «Украинское объединение патриотов» призывает объяснить, с какой целью осуществлялась проверка документов пассажиров, согласно какого нормативно-правового акта принимались указанные действия и должностное лицо из правоохранительных органов Украины отдала соответствующее распоряжение.