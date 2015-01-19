В Украину прилетит командование сухопутных войск США - СМИ

Они имеют целью оценить ситуацию, которая сложилась на Востоке государства, а также обсудить вопросы оказания необходимой помощи украинским Вооруженным силам, передает 5 канал.

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Об этом сообщил представитель Генштаба Владислав Селезнев. Он также рассказал, что Австралия доставила Украине очередной груз с зимними вещами для бойцов.