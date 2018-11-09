Яценюк: НФ требует принять закон о государственном языке

Закон должен быть проголосован конституционным большинством.

«В День украинского языка и письменности имеем одно главное требование - Верховная Рада Украины должна как можно быстрее принять и дать нашему народу долгожданный закон о государственном языке», - отметил в своей заметке на Facebook лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк 9 ноября.

«Украина ждет справедливый и демократический закон о родном языке», - написал он.

Лидер «Народного фронта» призвал все национальные силы - «Президента, Верховную Раду, всю общественность объединиться вокруг проекта, который готовится к принятию во втором чтении».

«Наш закон должен быть проголосован конституционным большинством. Пусть наш выбор покажет, что мы любим свой язык не ради политических кампаний, а ради будущего нашего государства и народа», - подчеркнул Арсений Яценюк.