Адвокат пообещал завтра в суде рассказать о характеристиках Януковича и завершить свое выступление

В судебном заседании объявлен перерыв до 9.00 26 октября.

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Александр Горошинский пообещал в пятницу, 26 октября, завершить свою речь в рамках судебных прений в Оболонском районном суде города Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании суда, рассматривающего дело о совершении государственной измены экс-президентом, Горошинский, в частности, повторил свои тезисы о том, что выступление бывшего представителя России в Совбезе ООН Виталия Чуркина не доказывает, что Россия использовала свои войска в Украине.

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Кроме того, Горошинский отметил, что российские власти сообщали, что не получали никакого письма от Януковича, в котором бы он просил о вводе российских войск в Украину. Как и вчера, адвокат упомянул о так называемом «большом письме», в котором содержалась просьба к России провести консультации, и добавил, что доказательством существования этого письма является ответ от российской почты о его получении.

Председательствующий судья Владислав Девятко сделал замечание Горошинскому, что он цитирует показания свидетелей, о которых уже сообщал.

Адвокат заявил, что обвинение игнорирует так называемое «большое письмо», в котором Янукович просит Путина провести консультации и начать миротворческую операцию на территории Украины.

В завершение сегодняшнего судебного заседания Горошинский пообещал, что завтра расскажет о Януковиче и его характеристиках. На это Девятко заметил, что несколько дней назад Горошинский просил три часа на завершение своего выступления, и это время уже истекло. В ответ Горошинский пообещал завершить свое выступление завтра, 26 октября. После этого судья объявил перерыв в заседании до 9:00 утра 26 октября.

Свое выступление в рамках судебных прений не завершил еще один адвокат Януковича Александр Байдык, который уже несколько недель не является в суд, поскольку сначала был на больничном, а в течение последних дней шлет сообщения в суд, что он все еще находится в Москве, где согласовывает правовую позицию с Януковичем.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

16 августа 2018 года во время прений в Оболонском райсуде Киева прокуроры попросили назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.