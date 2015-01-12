"Народный фронт": МИД России стоит послушать позицию Путина по оккупации Германии советскими войсками

Владимир Путин в августе 2008 года, находясь на посту Премьер-министра РФ, в интервью тому же телеканалу ARD недвусмысленно сказал о присутствии оккупационных советских войск в Германии после Второй мировой: «Были советские войска в Германии, по сути, надо честно сказать, это были оккупационные войска, которые остались в Германии после Второй мировой войны, но под видом союзнических войск».

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Советуем российским чиновникам внимательнее изучать позицию главы их государства по этим вопросам, чтобы официальные заявления не шли вразрез со словами самого же президента России.