Разрушение их надежд: Турчинов дал оценку "воплям и угрозам" со стороны российской элиты

Секретарь СНБО уверяет, что Украина и в дальнейшем готова противостоять российской агрессии и защищать свое право быть свободной, независимой и европейской страной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что угрозы российской политической элиты Украине - это разрушение надежд РФ на возможную победу пророссийских сил на президентских и парламентских выборах, которые состоятся в 2019 году в нашей стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом говорится в комментарии Турчинова по поводу заявления Госдумы РФ, которое он назвал свидетельством неадекватной агрессивности и трусости российской политической элиты.

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В частности, по его словам, в Украине нет никакого обострения ситуации, на которое ссылаются в своем заявлении российские депутаты. «Есть только осеннее обострение в головах российского военно-политического руководства», - сказал Турчинов.

Как отметил секретарь СНБО, Украинское государство выполняет все взятые на себя международные обязательства и действительно стало авангардом противостояния «на всех возможных фронтах и направлениях» российской агрессии.

«Трусливо прячась за свой ядерный потенциал, которым Путин сегодня в очередной раз угрожал, обещая уничтожить цивилизованный мир, российские депутаты перешли к прямым угрозам Украине, но эти угрозы вызывают не страх, а презрение к их авторам», - сказал он.

По мнению Турчинова, одна из причин очередной волны «стенаний и угроз российской политической элиты - разрушение надежд на возможную политическую победу реваншистских политических сил на президентских и парламентских выборах в Украине».

«Наше государство готово противостоять российской агрессии и защитить свое право быть свободной, независимой и европейской страной» - подытожил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Госдума РФ приняла заявление, в котором возлагает на Украину «историческую ответственность за курс на разрыв» двусторонних отношений. Российские парламентарии также выступили против создания поместной Украинской православной церкви и пообещали «адекватный ответ» в случае попытки освободить ОРДЛО.