Турчинов и президент ПА НАТО обсудили стратегию противодействия РФ на Черном и Азовском морях

Юкнявичене отметила, что Украина всегда на повестке дня в ПА НАТО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обсудил с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене ситуацию с усилением военного присутствия РФ в Азовском море и Черноморском регионе.

Как сообщила пресс-служба СНБО, во время встречи стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и в Крыму, сложившуюся в результате агрессии РФ.

Турчинов подчеркнул, что РФ продолжает разворачивать военную инфраструктуру и усиливать военные подразделения вооруженных сил на границе с Украиной.

«Россия использует весь арсенал гибридной агрессии против Украины, рассматривая наше государство как испытательную площадку для технологий, которые затем используются против Европы и США», - сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что несмотря на войну, Украина активно реформирует сектор безопасности и обороны, который развивается по модели стран-членов НАТО.

Говоря о необходимости продления санкций против РФ, Турчинов отметил, что «не совсем понятна позиция Европы, которая, продолжая санкции, позволяет России строить "Северный поток-2", таким образом поддерживая стратегические экономические интересы РФ и подвергая свой энергетический комплекс опасности».

Собеседники также обсудили вопросы интенсификации сотрудничества со странами-членами НАТО в вопросах военно-технического сотрудничества.

В свою очередь, Юкнявичене отметила, что Украина всегда на повестке дня в ПА НАТО.

«Сегодня у всех государств есть четкое понимание агрессивной роли России и той позиции, которую занимает эта страна в мире», - отметила президент ПА НАТО, резюмировав, что сильная Украина - это важный элемент европейской системы безопасности.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко ввел в действие решение СНБО по защите интересов страны на морях, юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».

В решении СНБО отмечается, что рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе, обусловленные агрессивными действиями Российской Федерации, Совет нацбезопасности и обороны констатировал наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно -политической ситуации, морской блокаде побережья Украины.

Украинскому правительству поручено безотлагательно принять решение о создании межведомственного координационного органа, который должен обобщить правовую позицию государства по вопросу подготовки консолидированной претензии официального Киева к России относительно международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины и др.