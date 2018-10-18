Обвиняет в "терроризме" и открыто угрожает: Госдума РФ приняла резкое заявление относительно Украины

В своем документе Госдума угрожает Украине "адекватным ответом" и "катастрофическими последствиями".

Госдума России приняла проект заявления об "обострении ситуации в Украине", в котором предупреждает о возможных "катастрофических последствиях новых попыток наступления Киева на Донбасс".

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Как сообщают российские СМИ, проект заявления был принят единогласно 408 депутатами.

В своем документе Госдума угрожает Украине "адекватным ответом" и "катастрофическими последствиями", в случае попытки "нового широкомасштабного военного наступления Украины" на Донбассе. Глава комитета Госдумы РФ Леонид Калашников, заявил, что "Россия должна будет адекватно ответить на все эти действия".

Среди прочего в России очередной раз обвинили Украину в саботаже Минских соглашений и "применении терактов для достижения своих целей". "Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса", - подчеркивается в заявлении.

В документе говорится, что это происходит якобы при помощи западных спонсоров и "вдохновителей", которые поощряют антироссийскую политику Украины и "прямо толкают власти Украины... к межнациональным и межконфессиональным конфликтам".

Также не остался без внимания российских депутатов и вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви. По их мнению, украинские власти вмешиваются "в церковно-религиозные дела с целью "освящения" продолжения войны" на Донбассе. "Их цель - разрушить подлинную Православную церковь, легализовать поддерживаемых украинским государством раскольников и "освятить" с их помощью продолжение войны против русских и русскоязычных на Востоке Украины", - отмечается в заявлении российских депутатов.

В Госдуме считают, что Украина превращается "в плацдарм борьбы с Россией и ее народом на всех возможных фронтах".

"14 октября 2018 года мы стали свидетелями очередного неонацистского шествия в центре Киева - бандеровцы использовали святой для православных верующих праздник Покрова Пресвятой Богородицы для призывов к расправе с россиянами и канонической Украинской православной церковью", - говорится в заявлении.

Также в своем заявлении депутаты в очередной раз вспомнили тему о якобы дискриминации русскоязычных граждан в Украине.

"Депутаты Верховной Рады один за другим принимают законы, направленные против русского языка, русскоязычных граждан и отношений с Россией", - отмечается в документе. При этом депутаты Госдумы РФ предупреждают, что "еще не поздно остановиться".

Напомним, в 2014 году Россия аннексировала украинский Крым и начала гибридную войну с Украиной на Донбассе, в ходе которой погибли десятки тысяч человек и были оккупированы части Донецкой и Луганской областей. Кроме того, после вторжения в Украину Кремль усилил свою скрытую войну против западных демократий, используя правых радикалов и агрессивные группы.