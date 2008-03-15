Регионалов не устраивают ”полумеры” Тимошенко: а дальше как жить?

Бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, народный депутат Андрей КЛЮЕВ считает, что правительство должно уже сейчас заниматься решением вопроса об условиях поставок газа в 2009-10 годах.

Об этом идет речь в его комментарии, переданном УНИАН.

А.КЛЮЕВ назвал «полумерой и отсрочкой главных проблем» подписанное «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» соглашение о поставках в Украину газа в текущем году.

По мнению экс-вице-премьера, «в этом договоре не видно, как мы будем жить дальше – 2009-й и 2010-й года, по какой схеме будет поставляться газ и по какой цене». Здесь необходим комплексный подход, считает А.КЛЮЕВ.

Он подчеркивает, что правительство должно активно работать над этим уже сейчас.

На фоне заявления руководства «Газпрома» о возможности роста цены для европейских потребителей до конца текущего года до 400 долларов, а также заявления руководства Казахстана, Узбекистана и Туркменистана о том, что и они вскоре будут продавать свой газ по европейски ценам, реальная угроза и для нас получать газ тоже по европейским ценам уже в 2009 году, считает А.КЛЮЕВ.

По его словам, это очень негативно отразится на экономике – станут предприятия ряда отраслей, в частности, химической, предприятия ЖКХ будут вынуждены поднять тарифы в несколько раз.

«А это отразится на платежеспособности нашего населения, будут потеряны десятки тысяч рабочих мест. Фактически, шоковая терапия. Никакого переходного периода», - отметил А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, 13 марта «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с документом, с марта по декабрь 2008 года в Украину будет поставлен центрально- и среднеазиатский газ в объеме не менее 49,8 млрд. куб. м по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м. Покупателем газа на границе с Украиной будет НАК «Нафтогаз Украины». Поставки среднеазиатского газа в январе-феврале в объеме 5,2 млрд. куб. м будут полностью оформлены и оплачены по контрактам «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго».

Дополнительно к объемам центрально- и среднеазиатского газа НАК «Нафтогаз Украины» оформит с «РосУкрЭнерго» контракт купли-продажи российского газа, поставленного в Украину в январе-феврале 2008 года по базовой цене 315 долл. за тыс. куб. м, расчеты по которому могут быть осуществлены путем возврата соответствующих объемов газа.

Кроме того, в соответствии с Соглашением, с 1 апреля 2008 года дочерняя или аффилированная компания ОАО «Газпром» будет ежегодно осуществлять прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме не менее 7,5 млрд. куб. м.

Ранее газ промышленным потребителям Украины поставляло ЗАО «УкрГаз-Энерго» – совместное предприятие «Нафтогаза Украины» и «РосУкрЭнерго».