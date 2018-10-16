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Грицак: за годы войны на Донбассе погибло 27 сотрудников СБУ

14:47, 16 октября 2018
Политика
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фото УНИАН

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак в своем обращении к сотрудникам по случаю Дня защитника Украины, сообщает «Украинская правда».

«Низкий поклон двадцати семи Героям Службы, отдавших свою жизнь за государственность и свободу украинского народа», - говорится в обращении.

Также Грицак добавил, что еще 128 сотрудников СБУ получили ранения различной степени тяжести.

«За мужество и героизм во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил 227 сотрудников украинской спецслужбы награждены государственными наградами», - сообщил он.

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