Луценко просит парламент снять неприкосновенность с Вилкула

По данным Генпрокуратуры, бывший председатель Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов вследствие возможного злоупотребления служебным положением нанес убытки госбюджету на 15 миллионов гривень.

Генеральный прокурор Юрий Луценко просит парламент снять неприкосновенность с сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула.

Об этом Луценко заявил во время выступления в парламенте, представляя представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Вилкула.

«Следствию необходимо провести ряд следственно-оперативных действий с господином народным депутатом Украины Александром Вилкулом, для чего я, как генеральный прокурор Украины, прошу Верховную Раду принять решение о снятии с него депутатской неприкосновенности», - сказал он.

По его словам, действия Вилкула на должности экс-председателя ОГА привели к убыткам госбюджета на 15 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, 8 октября Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента признал законным представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Вилкула и направил в ВР заключение, в котором содержатся определенные замечания по качеству представления.

По данным прокуратуры, Вилкул на должности председателя Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков общей площадью более 66 га.

На заседании комитета Луценко представил доказательства следствия о незаконной передаче земельных участков в аренду Орджоникидзевскому горно-обогатительному комбинату и предприятию «Арт ленд».

Комитет принял во внимание, что генпрокурор в рамках уголовного производства проведет дополнительную проверку статуса земельных участков, указанных в эпизоде представления в отношении Орджоникидзевского ГОКа. Что касается земель предприятия «Арт ленд», то будет проведена проверка того, не основываются ли озвученные доказательства на показаниях, которые были добыты незаконным путем.

Вилкул и его адвокат Алексей Баганец заявляет, что суд незаконно предоставил разрешение на прослушивание телефона депутата, поскольку на это не было разрешения парламента, поэтому доказательства получены незаконным путем.