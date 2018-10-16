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РПЦ окончательно отмежевалась от мирового православия - Бурбак (видео)

12:51, 16 октября 2018
Политика
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artfile.ru

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета.

"Решения синода РПЦ в Беларуси имеют лишь один эффект - РПЦ вывела себя за пределы мирового православия. Они настоящие раскольники и политиканы, которые верно служат Кремлю. Вероятно, от них следует ждать канонизации Путина", - заявил он.

Максим Бурбак также подчеркнул, что православная церковь в Украине будет независимой.

"Православная церковь в Украине будет независимой и будет украинской. И никакие российские кэгэбисты в рясах этому не помешают. Украина - независимое европейское государство. И мы никому не позволим вмешиваться в наши церковные дела, а тем более Москве, которая четвертый год воюет против всего христианского мира", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также подчеркнул, что решение Синода Вселенской Патриархии относительно предоставления автокефалии Православной церкви в Украине - это признание многолетних усилий украинских верующих.

"Это признание многолетних усилий, жертв и молитвы украинских священников во главе с Патриархом Филаретом. Это результат упорной работы мирян-подвижников: и Петра Порошенко, и многих депутатов, в том числе из фракции "Народный фронт", и тысяч прочих верующих", - подчеркнул Максим Бурбак.

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