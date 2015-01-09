Теперь журналистам для работы в зоне АТО необходимо получать пресс-карты - Минобороны

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

”С 08.01.2015 пресс-центр АТО (г. Краматорск) начинает выдачу пресс-карт для выполнения редакционных заданий в районе проведения антитеррористической операции”, - говорится в сообщении.

В частности, пресс-карту может получить представитель СМИ, который прошел в установленном порядке предварительную аккредитацию в Службе безопасности Украины для выполнение редакционных заданий в районе проведения АТО. Для этого представитель СМИ, после получения соответствующей предварительной аккредитации, должен позвонить в пресс-центр АТО по телефону: 098 671 30 40.

Также отмечается, что при получении пресс-карты представитель СМИ и вспомогательный (технический) персонал должны предоставить документы, удостоверяющие личность (паспорт и удостоверение журналиста), а также фото (в электронном виде).

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Кроме того, они должны подписать письменные обязательства по соблюдению установленных правил пребывания (в том числе проведения съемок) на объектах ВСУ в районе проведения АТО и неразглашению информации, которая может нанести вред при выполнении задач военнослужащими ВСУ, и др.

Технический персонал приписывается к лицу, обладающему картой, по его предварительному запросу (по телефону 098 671 30 40 или по электронной почте ato14@ukr.net) не позднее 18.00 накануне дня посещения военного объекта.

Владелец карты несет личную ответственность за соответствие вспомогательного (технического) персонала предоставленным запросам и соблюдение ими установленных правил.

”Все указанные выше лица во время передвижения в районе проведения АТО должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. В случае отсутствия таких документов представители СМИ в район проведения АТО допускаться не будут”, - подчеркивается в сообщении.

О предоставлении разрешения представителям СМИ на посещение военного объекта ВС Украины и о маршрутах их передвижения пресс-центр АТО информирует соответствующих командиров (начальников) в зоне ответственности (на подчиненных военных объектах), где будут находиться указанные представители СМИ.

Таким образом, как отмечается в сообщении, о необходимости выполнять редакционные задания в районе проведения АТО представитель СМИ должен предупредить накануне (не позднее 18.00) пресс-центр АТО по электронной почте ato14@ukr.net и сообщить: название телеканала (издания); состав съемочной группы; контактный телефон журналиста и редакции; марку, номер и цвет автомобиля; маршрут передвижения и цель посещения (съемки).

По прибытию к месту выполнения редакционного задания владелец карты должен предоставить документы, удостоверяющие личность, и пресс-карту, сообщить старшему военному должностному лицу на данном военном объекте: о согласовании с пресс-центром АТО порядка выполнения редакционного задания на данном объекте (или порядка передвижения в указанном районе); состав съемочной группы, с которой он передвигается.