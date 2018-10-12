Со стороны Совета Европы против РФ уже три года не действует ни одной санкции – эксперт

Сегодня РФ не хочет возвращаться в Совет Европы из-за отсутствия предохранительного механизма относительно невведения санкций в будущем.

С 2015 года против Российской Федерации официально не действует ни одной санкции со стороны Совета Европы.

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Об этом заявила эксперт-международник Анна Шелест, комментируя возможность возвращения России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, передает «Обозреватель».

"Фактически, сегодня санкций, введенных против РФ, нет. Они были в 2014 и 2015 году. Сегодня вопрос в том, что РФ не хочет возвращаться в Совет Европы, если не будет предохранительного механизма, чтобы такие санкции на нее в дальнейшем не накладывались", - пояснила Шелест свое мнение.

Она уточнила, что говорить о возможных результатах предстоящего голосования пока рано, ведь известна позиция только двух из пяти фракций, представленных в ПАСЕ.

"Каким будет само голосование - это вопрос. Потому что все соглашаются, что РФ нарушила базовые нормы, принципы и ценности Совета Европы. Но с другой стороны, все больше в Совете Европы говорят о том, что стоит продолжать диалог", - подытожила эксперт.