Климкин: мы не могли не выслать венгерского консула

Глава МИД Павел Климкин назвал "искаженной реакцией" высылку украинского дипломата из Будапешта в ответ на объявление персоной нон-грата венгерского консула в Берегово.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что прилагает усилия, чтобы ситуация в отношениях между Украиной и Венгрией не повлияла на единство стран Европейского Союзе в вопросе сохранения введенных против Российской Федерации санкций.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире телеканала "UA Харьков", отвечая на вопрос, не считает ли он, что ситуация с выдачей венгерских паспортов и высылкой консула Венгрии может негативно сказаться на единстве Европы в вопросе санкций против РФ.

"Я не только надеюсь, а работаю над тем, чтобы это не повлияло. Мы не могли не выслать этого консула, поскольку он нарушал на нашей территории как международное право, так и украинские законы, но хочу четко сказать для всех: мы не собираемся воевать с Венгрией, или с нашими венграми, украинскими гражданами", - подчеркнул Климкин.

Читайте такжеКлимкин назвал деятельность российских дипломатов в Украине "преступной", но МИД не будет закрывать консульства РФ

Также он сказал, что зеркальные действия Венгрии относительно высылки украинского дипломата из Будапешта стали таким жестом, когда венгерские власти не рассматривали другой опции.

"Я считаю, что об этом можно сожалеть, поскольку это по определению искаженная реакция. Наши дипломаты на территории Венгрии не осуществляют никаких противоправных действий ни в смысле международного права, ни в смысле венгерского законодательства", - подчеркнул министр.

"Но очень важно, чтобы мы не начали сейчас обвинять венгров, показывать на них пальцем, как на предателей, травить их. Венгры - это часть нашей украинской реальности. И мы должны перехватить инициативу у венгров и с ними работать. А с Венгрией у нас должна быть очень четкая линия - с одной стороны, конструктивная, поскольку Венгрия - это член Европейского Союза и НАТО, но с другой - очень жесткая и последовательная, направленная на то, чтобы наши интересы, и в частности в Закарпатье, и не только в Закарпатье, на 100% соблюдались", - заявил Климкин.

При этом он выразил надежду, что с Венгрией удастся достичь "общей логики".

"В том смысле, что Венгрия будет соблюдать наше законодательство и международное право на нашей территории", - сказал Климкин.

Также он заверил, что готов прилагать усилия для оказания помощи представителям всех национальных меньшинств в Украине.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в интернете появилось видео того, как украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

После этого Климкин заявил, что предоставление венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских сношениях. По его словам, Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов.

В свою очередь его венгерский коллега Петер Сийярто пригрозил прибегнуть к новым мерам, препятствующим европейской и евроатлантической интеграции Украины.

4 октября консула Венгрии в городе Берегово был объявлено персоной нон грата. Он должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

В ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште.