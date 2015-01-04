Россия сегодня утром отправит из Подмосковья очередной "гумконвой" для Донбасса

Автоколонна МЧС России с "гуманитарной помощью" для Донецкой и Луганской областей Украины отправится сегодня утром из Подмосковья в Ростовскую область.

Об этом ТАСС сообщили в Управлении организации информирования населения МЧС.

"Колонна выйдет сегодня из Ногинского спасательного центра МЧС, в ее составе более 60 автомобилей с гуманитарными грузами", - сказал собеседник. "Это только часть машин, которые в Ростовской области сформируют 11-ю колонну с гуманитарной помощью для Донбасса", - сообщили в МЧС.

Читайте такжеРоссия своими "гумконвоями" нарушает международное право - Московский Красный Крест В Ростовскую область также отправляются автомобили, груженные "гуманитарными грузами", из других российских регионов.

Планируется, что колонна прибудет на Донбасс 8 января.