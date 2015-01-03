Россия готовится отправить на Донбасс очередной "гумконвой" 8 января

Россия отправит очередную гумпомощь боевикам на юго-восток Украины 8 января 2015 года. Об этом заявил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Виктор Яцуценко на совещании, передает Газета.ru.

«На 8 января запланирована отправка 11-го гуманитарного конвоя», - сказал Яцуценко.

По словам чиновника, на этот раз помощь жителям Донбасса доставят 120 единиц техники.

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Справка УНИАН. Первый «гумконвой» въехал в Украину 22 августа.

21 декабря более 180 грузовиков десятого российского «гумконвоя» прибыли в Донецк и Луганск.

22 декабря представители Наблюдательной миссии ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области, заявили, что 21 декабря зафиксировали 16 бензовозов из российского конвоя.

В СНБО Украины заявляют, что все эти «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются только поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

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По данным СНБО, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили с украинских заводов на Донбассе оборудование и уголь, а также тела убитых в Украине российских солдат.