Винский будет ездить на своем авто, чтобы его не провоцировали Мерседесом

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ во избежание спекуляций относительно использования им служебного автомобиля Mercedes Benz S500L 4 Matic принял решение отказаться от служебного транспорта и будет отныне пользоваться собственным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Комментируя публикацию в Интернет-издании «Украинская правда» по поводу использования служебного автомобиля министром транспорта, пресс-служба сообщает, что Минтранссвязи не имеет собственного парка легковых автомобилей, а потому арендует их у субъектов хозяйствования.

Как отмечают в пресс-службе, согласно постановлению Кабинета Министров №314, центральный аппарат Министерства транспорта и связи может иметь в своем распоряжении 17 легковых автомобилей, в то же время аппарат Минтранссвязи арендует всего 8 автомобилей.

“Автомобиль Mercedes Benz S500L 4 Matic и другие 7 автомобилей были взяты в аренду у Государственного предприятия «Служба международных автомобильных перевозок» (ГП “СМАП”) на основании п.5 ст. 2 Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» (договор аренды №03 от 28 января 2008 года)”, подчеркивается в сообщении.

По данным пресс-службы, согласно разъяснениям тендерного комитета Минтранссвязи, на период проведения процедуры закупки услуг аренды автомобиля в соответствии с п.5 ст.2 законом о госзакупках, “в случае, если предметом закупки являются ... транспортные услуги... заказчик на период проведения процедуры закупки имеет право для текущих нужд осуществить закупку необходимого предмета закупки без применения процедур закупки, предусмотренных этим Законом, на сумму средств, которая не превышает 10 процентов общей ожидаемой стоимости предмета закупки”.

Таким образом, “все процедуры аренды служебных автомобилей Министерства транспорта и связи были соблюдены”, - сказала заместитель министра транспорта и связи Украины - председатель тендерного комитета Минтранссвязи Екатерина ФОМЕНКО.

Вместе с тем И.ВИНСКИЙ дал поручение еще раз провести проверку документов аренды автомобилей.

«Я понимаю, что это провокация политических оппонентов, цель которых - заблокировать работу министерства, которое ведет жесткую борьбу со злоупотреблениями и коррупцией”, - подчеркнул И.ВИНСКИЙ.

Как сообщалось, "УП" обнародовала информацию о закупке подотчетной Минтрансу госкомпанией "Служба международных автомобильных перевозок" роскошного автомобиля Mercedes Benz S500L 4Matic. Ездил в этом автомобиле сам министр транспорта И.ВИНСКИЙ. Такой автомобиль стоит в базовой комплектации от 250 тыс. дол.