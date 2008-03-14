Американский посол отчитал Луценко за неэффективную работу

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР считает малоэффективной работу Министерства внутренних дел Украины по расследованию преступлений против иностранцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время подписания с главой МВД Юрием ЛУЦЕНКО протокола к Меморандуму о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно предоставления технической помощи украинским правоохранительным органам.

«К сожалению, работа в этом направлении еще является малоэффективной», - сказал В.ТЕЙЛОР, комментируя ситуацию, сложившуюся с расследованием преступлений, совершенных в последнее время, в частности в Киеве, против иностранцев.

В свою очередь Ю.ЛУЦЕНКО, отвечая на эту реплику, отметил: «Конечно, мы чувствуем, что количество преступлений против иностранцев увеличились. Должен признать, что в Украине и в Киеве действуют многочисленные расово нетерпимые подростковые группы».

В контексте этого министр проинформировал посла, что в последнее время МВД раскрыло в Киеве убийство гражданина Конго и беженца из Сьерра-Леоне.

Также он отметил, что за последние два месяца правоохранительные органы установили «только в столице» более 500 членов организации «Скинхед», из них 30 – ранее судимые.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что милиция «массово возбуждает уголовные дела», если в действиях членов этой организации есть состав преступления, чтобы остановить акты насилия на улицах Киева.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО выразил убеждение, что в Украине следует разработать специальную программу, которая формировала бы среди молодежи благоприятную атмосферу отношения к людям другой расы.

При этом министр отметил, что в этом вопросе необходимо также участие других государственных министерств и ведомств.