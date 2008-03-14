Американский посол отчитал Луценко за неэффективную работу
Министр признал свою вину
|Вильям ТЕЙЛОР
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время подписания с главой МВД Юрием ЛУЦЕНКО протокола к Меморандуму о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно предоставления технической помощи украинским правоохранительным органам.
«К сожалению, работа в этом направлении еще является малоэффективной», - сказал В.ТЕЙЛОР, комментируя ситуацию, сложившуюся с расследованием преступлений, совершенных в последнее время, в частности в Киеве, против иностранцев.
В свою очередь Ю.ЛУЦЕНКО, отвечая на эту реплику, отметил: «Конечно, мы чувствуем, что количество преступлений против иностранцев увеличились. Должен признать, что в Украине и в Киеве действуют многочисленные расово нетерпимые подростковые группы».
В контексте этого министр проинформировал посла, что в последнее время МВД раскрыло в Киеве убийство гражданина Конго и беженца из Сьерра-Леоне.
Также он отметил, что за последние два месяца правоохранительные органы установили «только в столице» более 500 членов организации «Скинхед», из них 30 – ранее судимые.
При этом Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что милиция «массово возбуждает уголовные дела», если в действиях членов этой организации есть состав преступления, чтобы остановить акты насилия на улицах Киева.
В то же время Ю.ЛУЦЕНКО выразил убеждение, что в Украине следует разработать специальную программу, которая формировала бы среди молодежи благоприятную атмосферу отношения к людям другой расы.
При этом министр отметил, что в этом вопросе необходимо также участие других государственных министерств и ведомств.