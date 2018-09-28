У Лаврова отреагировали на "фекальный" инцидент у российского торгпредства в Киеве (фото)

В ведомстве утверждают, что неизвестные лица бросили на территорию учреждения дымовые шашки, оставили на ограждении надписи оскорбительного содержания, причинили существенный ущерб припаркованному рядом автотранспорту российских дипломатов.

В Министерство иностранных дел Российской Федерации вызван советник-посланник посольства Украины в России в связи с инцидентом накануне у российского торгпредства в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

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«Неизвестные лица бросили на территорию учреждения дымовые шашки, оставили на ограждении надписи оскорбительного содержания, причинили существенный ущерб припаркованному рядом автотранспорту российских дипломатов: прокололи шины, оторвали государственные регистрационные знаки, облили краской и нечистотами четыре автомобиля, среди которых была и официальная автомашина Временного поверенного в делах России в Украине. Вся эта мерзкая акция сопровождалась нецензурной бранью и оскорблениями в адрес России и ее руководства. По счастливой случайности никто из дипломатов не пострадал», - говорится в сообщении.

В связи с этой провокацией 28 сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства Украины в Москве, которому была вручена нота протеста.

Отмечается, что нападение было совершено при полном попустительстве представителей украинских правоохранительных органов.

Заявляется, что такие действия – это грубейшее нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.