Кремлевская "барбаросса" и путинский блицкриг по оккупации всей Украины захлебнулись за считанные месяцы – Порошенко

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что в Украине удалось создать армию, которая крепко держит оборону на линии фронта.

Президент Петр Порошенко заявляет, что намерения Российской Федерации оккупировать всю территорию Украины захлебнулись в считанные месяцы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Мы сохранили страну. Кремлевская «барбаросса», путинский блицкриг, план «Русская весна» - все это захлебнулось за считанные месяцы", - подчеркнул Порошенко.

"Мы с вами создали армию, которая освободила две трети территории Донбасса, которые были оккупированы весной 2014 года. Армию, которая локализовала конфликт и крепко держит оборону на линии фронта. Она защищает страну по всему периметру украинско-российской границы", - заявил Порошенко.

"Мы с вами укрепили наш международный авторитет, организовали трансатлантическую коалицию Украины с режимом твердых санкций против страны-агрессора - Российской Федерации", - добавил глава государства.

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"Мы с вами подписали и выиграли у Кремля дипломатический бой за ратификацию Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Европейским Союзом и начали наконец получать от него первые весомые результаты", - напомнил президент.

Он также заметил, что в Украине провели декоммунизацию.

«Признали на государственном уровне армию УНР и Украинскую повстанческую армию участниками национально-освободительной борьбы. Сформировали четкую политику национальной памяти для укрепления украинской идентичности", - подчеркнул президент.

Кроме того, он напомнил, что в государстве существенно усилены «позиции украинского языка на радио, телевидении, в кинематографии и книгоиздательстве».

Ранее Порошенко заявил, что хочет нарастить оборону украинской части Азовского моря в ближайшее время.