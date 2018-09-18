Януковича зовут в суд выступить с последним словом

Адвокат по договору Александр Горошинский заявил, что его подзащитный Виктор Янукович готов выступить с последним словом в суде, однако хочет, чтобы это выступление происходило в режиме видеоконференцсвязи и было организовано с помощью международного правового запроса от Украины к России.

Суд 12 октября ожидает выступления экс-президента Виктора Януковича с последним словом в деле о совершении им государственной измены.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня под конец заседания коллегия судей Оболонского райсуда Киева, который рассматривает уголовное производство против бывшего президента, определила дату выступления Януковича с последним словом.

Следует отметить, что адвокат по договору Александр Горошинский, который недавно присоединился к защите Януковича, заявил, что его подзащитный готов выступить с последним словом в суде, однако хочет, чтобы это выступление происходило в режиме видеоконференцсвязи и было организовано с помощью международного правового запроса от Украины к России.

В ответ председательствующий по делу судья Владислав Девятко напомнил, что, согласно Уголовному процессуальному кодексу, Янукович должен выступать на судебных прениях перед своими защитниками.

Вместе с тем судья заявил, что у Януковича будет возможность выступить с последним словом в суде, но не благодаря процедуре запроса в Россию, а так, как выступали свидетели по делу, то есть без посредничества российских властей.

Судья добавил, что выступление Януковича запланировано на 10.00 12 октября.

На этот день отправлены повестки с вызовом в суд по всем известным адресам, где может находиться Янукович, в том числе и в России. Также текст повестки будет напечатан в газете «Урядовий кур‘єр» и на сайте Оболонского районного суда.

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Как сообщал УНИАН, на заседании Оболонского райсуда Киева по рассмотрению дела о госизмене Януковича Александр Байдык сегодня уже четвертый день продолжил читать речь в рамках судебных прений. Речь адвоката построена таким образом, что он цитирует показания многих свидетелей, которые выступили в этом деле, и даёт каждому из них свою оценку.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, в ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года Коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производство по делу Януковича.

16 августа 2018 года на судебных прениях прокуроры попросили назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.

13 сентября на судебных прениях государственный адвокат Юрий Рябовол заявил, что следствие не доказало вину экс-президента и попросил суд оправдать его.