Отмена внеблокового статуса является "выбором в пользу свободы и безопасности" – Климкин

12:54, 23 декабря 2014
Политика
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Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что отмена внеблокового статуса Украины является выбором в интересах свободы и безопасности.

REUTERS

Об этом Климкин написал в Twitter.

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«Разблокировали внеблоковость. Это выбор украинского народа. Это выбор в интересах свободы и безопасности», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла закон об отмене внеблокового статуса Украины.

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