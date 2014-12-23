Отмена внеблокового статуса является "выбором в пользу свободы и безопасности" – Климкин
12:54, 23 декабря 2014Политика
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Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что отмена внеблокового статуса Украины является выбором в интересах свободы и безопасности.
REUTERS
Об этом Климкин написал в Twitter.
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«Разблокировали внеблоковость. Это выбор украинского народа. Это выбор в интересах свободы и безопасности», - подчеркнул министр.
Розблокували позаблоковість. Це вибір українського народу. Це вибір на користь свободи і безпеки.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 23, 2014
Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла закон об отмене внеблокового статуса Украины.
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