"Сознательное расчленение": в МИД раскрыли планы России по Украине

Глава МИД убежден, что Россия стремится не к реваншу пророссийских сил в Украине, а к расчленению Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что Российская Федерация стремится и делает шаги для того, чтобы Украина как независимое государство перестала существовать.

Об этом дипломат сказал в эфире одного из общеукраинских телеканалов.

Читайте такжеКлимкин выступает за пересмотр всей договорно-правовой базы с РФ

“Я считаю, это много говорил, в том числе и нашим друзьям и партнерам, что на самом деле Россия стремится не к реваншу пророссийских сил в Украине. Россия стремится сначала дестабилизировать, потом ослабить Украину, а потом сделать так, чтобы нас не существовало”, - подчеркнул Климкин.

“Я думаю, что, к сожалению, в России много людей, которые прекрасно понимают, что пророссийская реальность на сегодня (в Украине), больше невозможна. Шаг в одну сторону, шаг в другую, но пророссийская реальность, как таковая в Украине, она не является возможной”, - добавил он.

"И то, что Россия делает, это не попытка как-то сделать только реванш или пророссийские силы, которые бы играли большую роль. Все то, что делается, направлено именно на сознательное расчленение Украины. И если вы детально проанализируете российские шаги, и логику, и то, что говорят россияне, это именно относительно этого. Это каждый должен представить. Это не попытка как-то изменить политический баланс. Это попытка того, чтобы у нас Украины не было", - подчеркнул Климкин.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за введение биометрического визового режима для граждан Российской Федерации с эффективным механизмом контроля лиц, которые будут приезжать в Украину из РФ.