Журналисты назвали топ самых интересных декларантов среди украинских чиновников (инфографика)

Рекордсменом среди расходов на образование и отдых стал президент Петр Порошенко.

Ураинские чиновники являются рекордсменами в декларировании расходов на образование, отдых, а также оффшорных фирм, икон, долгов, криптовалюты и прочего.

Об этом говорится в аналитическом проекте "Декларации" Bihus.Info по итогам анализа деклараций.

Отмечается, что по итогам исследований, рекордсменом среди расходов на образование и отдых стал президент Петр Порошенко.

Так, в 2017 году гарант потратил на обучение своих детей в Великобритании 3,8 млн гривень и 2,7 млн, если верить декларации, ему обошелся отдых семьи.

По данным аналитиков, "фартовым" оказался нардеп Павел Кишкар, который в 2015 году выиграл в лотерею 1,2 млн гривен, обойдя даже главного радикала страны Олега Ляшко, который ранее выиграл полмиллиона гривень.

Также сообщается, что в прошлом году повезло и нардепу Евгению Геллеру, который получил в подарок от своей 97-летней бабушки Ольги Фридман 17,8 млн гривень.

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Анализ деклараций показал, что украинские чиновники достаточно набожные люди, если судить по количеству задекларированных икон.

Так, владельцем целого иконостаса оказался нардеп Андрей Лозовой, который задекларировал 74 иконы.

В издании добавляют, что к 2016 году он также владел крестом-энколпионом со святыми мощами XIII века, но после скандала в СМИ был вынужден пожертвовать его на храм.

Отмечается, что другой парламентарий Нестор Шуфрич, кроме 51 иконы, указывает в своих декларациях еще и коллекцию огнестрельного оружия в количестве 156 единиц.

Авторы публикации сообщают, что помимо прочего должностные лица имеют рекорды по декларированию авторских прав.

В частности, депутат Херсонского областного совета Юрий Рожков обладает 195 авторскими правами на торговые марки и патентами на промышленные образцы - бензиновые насосы, топливные и воздушные фильтры, упаковки различных автотоваров.

А нардеп Михаил Поплавский несколько меньше (127), но доход они приносят наибольший - в 2017 году "поющий ректор" получил роялти на сумму 26,6 млн гривень.

Согласно анализу деклараций, владельцем наибольшего количества фирм - 152 - оказался депутат Малоданиловского поселкового совета Харьковской области Александр Заболотный.

При этом отмечается, что наибольшей поклонницей оффшоров оказалась народный депутат Юлия Левочкина - в 2017 году она указала в декларации 38 оффшорных фирм.

Сообщается, что указывают чиновники в декларациях и немалые долги.

Так, нардеп Иван Винник должен "ПриватБанку" и "Альфа Банку" 316 млн гривень.

А вот у другого парламентария Виталия Хомутынника ситуация диаметрально противоположная - они с женой сами заняли третьим лицам более 408 млн гривень.

Авторы проекта добавляют, что также чиновники не отстают от технического прогресса.

В частности, нардеп Александр Урбанский задекларировал по 5328 единиц криптовалюты биткоин и биткоин кэш. Их совокупная стоимость по состоянию на 31 декабря 2017 года оценивалась почти 2,5 млрд гривень.