Одиннадцать украинских чиновников задекларировали церкви и часовни

В декларациях украинских чиновников можно найти не только жилую недвижимость, но и религиозные сооружения.

Одиннадцать украинских депутатов и чиновников задекларировали церкви и часовни.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Так, в декларации бывшего инспектора Харьковской таможни ГФС Ирины Табаки перед увольнением можно увидеть недостроенную часовню площадью 295 кв. м. Однако находится она все же в собственности Религиозного управления Харьковского экзархата Украинской греко-католической церкви и находится в пользовании мужа Ирины Табаки, который является священником.

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Государственный регистратор Богородчанского поселкового совета Ивано-Франковской области Арина Гринишин сама владеет 90% зданием въездовых ворот Доминиканского монастыря XVIII века. Остальные 10% принадлежат заведующему Богородчанской районной государственной нотариальной конторы Ивану Войташеку, однако он задекларировал их как простое нежилое помещение, скромно умолчав в описании имущества, что это именно церковь.

Монастырем святого Иосифа площадью 273,7 кв. м владеет и муж ведущего специалиста Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области Леси Домитрак.

А новоназначенный судья Конституционного суда Сергей Головатый задекларировал 200-метровую Свято-Покровскую церковь в поселке Ольшана Черкасской области, которая была построена на его средства.

Депутат Николаевского поселкового совета Днепропетровской области и по совместительству настоятель двух храмов Иван Кнут добросовестно внес в декларацию аренду одного из своих “рабочих мест” - церкви в селе Широкая Дача площадью 200 кв. м.

Также культовые сооружения задекларировали депутат Староконстантиновской райсовета Хмельницкой области Елена Фурсова (храм площадью 175,8 кв. м), главный госинспектор Черновицкой таможни Михаил Москалов (недостроенная часовня площадью 70 кв. м), консультант Аппарата Верховной Рады Елена Куцел (часовня площадью 65,4 кв. м), народный депутат Михаил Папиев (часовня площадью 28 кв. м) и судья Верховного Суда Николай Лагнюк (часовня площадью 16 кв. м).

Ранее УНИАН сообщал, что нардеп Сергей Мартыняк задекларировал коллекцию часов и крестов дороже его Ferrari