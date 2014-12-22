Эксперт: Наиболее вероятный вариант развития событий на Донбассе – замороженный конфликт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Я не ожидаю масштабной войны, вероятность ее 1-2%, вероятность локального конфликта временного, возможно, весной, где-то процентов 20-25%, наиболее вероятный вариант - замороженный конфликт», - сказал эксперт.

Фесенко считает, что продолжение войны будет создавать проблему для всех, кто втянут в этот конфликт. «От продолжения войны не выиграют, а проиграют все, кто втянут в этот конфликт. На сегодняшний день, в отличие от ситуации, которая была весной, летом, все стороны, причастные к этому конфликту, в частности и потенциальные посредники, все выступают за его прекращение», - сказал Фесенко. По убеждению эксперта, это залог того, что этот конфликт постепенно начнет решаться.

Он также считает, что теоретически не существует в природе никакой формулы мира на Донбассе. «Никакого мирного урегулирования на Донбассе ни в будущем году, ни в перспективе не будет. Будет замороженный конфликт», - сказал он.

Читайте также"ДНР" не выплачивает боевикам зарплату с середины августа - ЛысенкоФесенко убежден, что замороженный конфликт отвечает интересам практически всех заинтересованных сторон. «Вариант замораживания конфликта не является оптимальным выходом из кризиса, он является меньшим злом. Это меньшее зло устраивает сейчас практически всех: и Путина, и Порошенко, и Запад. Очень заинтересованы в этом визитеры, которые сейчас посещают Киев, - Лукашенко и Назарбаев», - добавил Фесенко.

Он не исключил возможности в будущем году временной локальной эскалации конфликта на Донбассе, потому что «может быть искушение, причем с обеих сторон, через локальную войну и расширение сферы контроля на территории в зоне конфликта отвлечь таким образом от социально-экономических проблем, которые будут и у нас, и в России».

Возможность масштабной войны Фесенко оценивает как минимальную. «Нужно быть клиническим идиотом в условиях, когда Россия стоит на пороге очень тяжелого финансово-экономического кризиса, начинать масштабную войну. Масштабная война со стороны России против Украины, во-первых, это риск третьей мировой войны. Я не считаю Путина клиническим идиотом, я не думаю, что он хочет третьей мировой войны», - сказал эксперт.

Напротив, убежден Фесенко, тональность и политика президента России Владимира Путина в последние месяцы свидетельствует о том, что он будет проводить двойную политику: с одной стороны - жесткая риторика, а из другой - поиск компромиссов.

Он напомнил, что любой масштабный конфликт, агрессия России, эскалация конфликта против Украины будет означать новую волну санкций.

Эксперт также отметил, что масштабная война России против Украины не завершится победой. «Даже если Россия оккупирует половину Украины, она станет Афганистаном для России», - добавил эксперт.