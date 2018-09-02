Порошенко обсудил с Волкером шаги по деоккупации Донбасса
В Вашингтоне Президент Петр Порошенко провел встречу со Специальным представителем Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Куртом Волкером.
Об этом сообщает пресс-служба АП.
Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса.
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Петр Порошенко поблагодарил США за продолжение санкционной политики против РФ. Глава государства отметил важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников.
Президент Порошенко и Спецпредставитель США также обменялись мнениями по усилению обороноспособности украинской армии.
Кроме того обсуждались вопросы усиления сотрудничества между Украиной и США для недопущения вмешательства России в украинские выборы.
Как соообщал УНИАН, Волкер в сентябре приедет с визитом в Украину.