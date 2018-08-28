Волкер в сентябре приедет с визитом в Украину

В посольстве США не указали точную дату визита специального представителя Госдепартамента по делам Украины Курта Волкера.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер в сентябре осуществит визит в Украину.

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Об этом УНИАН сообщили в посольстве США. "Специальный представитель США по делам Украины, посол Курт Волкер посетит конференцию YES в сентябре (конференция "Ялтинская европейская стратегия" - УНИАН)", - сказали в посольстве.

При этом собеседник агентства не указал точную дату визита Волкера, а также не проинформировали о графике встреч с украинскими чиновниками.

На сайте конференции YES сообщается, что в этом году мероприятие состоится 13-15 сентября.