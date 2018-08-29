Богословская в прямом эфире набросилась с кулаками на Червоненко (видео)

Богословская пыталась ударить Червоненко по лицу, но тот успел подставить плечо и отвести удар.

Бывший народный депутат Украины Инна Богословская попыталась ударить бывшего министра транспорта и связи и экс-главу Запорожской областной госадминистрации Евгения Червоненко.

Это произошло 28 августа в прямом эфире телеканала "112 Украина".

Во время спора Богословская сказала: "Я на базарном языке не разговариваю". На это Червоненко ответил, что она так разговаривает, "когда приходит за деньгами".

Экс-нардеп с криком "За какими деньгами?" подбежала к Червоненко и пыталась ударить его по лицу, но тот успел подставить плечо и отвести удар. Затем бывших политиков разняли ведущие.

Читайте также"Никогда не говори об ориентации!": Мосийчук и Лещенко подрались после телеэфира (видео)

Напомним, недавно народные депутаты Сергей Шахов ("Воля народа") и Игорь Мосийчук ("Радикальная партия") подрались в прямом эфире телеканала "Прямой". Стычка между депутатами началась после того, как Шахов сказал, что Мосийчуку не стоит посещать гей-парады. Возмущенный нардеп-радикал поднялся со своего места, подошел к своему оппоненту и заявил, что никогда на был не гей-парадах и стал требовать извинений. Народные избранники обменялись взаимными оскорблениями, после чего Шахов отправил в нокдаун Мосийчука.