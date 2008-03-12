Юристы Кабмина: Ющенко полностью вправе уволить Черновецкого

Правительство Украины заявляет, что решение Конституционного Суда Украины от 25 декабря в 2003 г. (дело об особенностях осуществления исполнительной власти и местного самоуправления в г. Киеве) не ограничивает право Президента Украины на освобождение от должности главы Киевской городской государственной администрации в случае неподобающего выполнения возложенных на него полномочий.

Об этом идет речь в обнародованной на Правительственном портале “Информации относительно правовых оснований принятия Кабинетом Министров Украины решения относительно внесения Президенту Украины представления об освобождении ЧЕРНОВЕЦКОГО л.М. от должности главы Киевской городской государственной администрации”.

В частности, Управление правового обеспечения Секретариата КМУ напоминает, что Кабмин, ввиду многочисленных нарушений законодательства со стороны руководства Киевской городской госадминистрации и ее председателя, установленных во время проведения проверки центральными органами исполнительной власти, и принимая во внимание информацию Генеральной прокуратуры Украины, других правоохранительных органов, принял на заседании 12 марта в 2008 г. решение относительно внесения Президенту Украины представления об освобождении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности главы Киевской городской госадминистрации.

По информации Управления правового обеспечения, это решение основывается на таких правовых основаниях.

1. В соответствии с частью четвертой статьи 118 Конституции Украины, части второй статьи 25 Закона Украины „О Кабинете Министров Украины” и части второй статьи 8 Закона Украины „О местных государственных администрациях”, главы местных госадминистраций, в том числе глава Киевской городской госадминистрации назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Украины по представлению Кабинета Министров.

Вопрос о внесении представления относительно назначения на должность и освобождения от должности глав местных государственных администраций рассматриваются на заседаниях правительства.

2. Частью первой статьи 118 Основного Закона установлено, что исполнительную власть в областях и районах, городах Киеве и Севастополе осуществляют местные госадминистрации.

В соответствии с частью второй отмеченной статьи, особенности осуществления исполнительной власти в городе Киеве и Севастополе определяются отдельными законами.

3. Часть вторая и четвертая статьи 118 Конституции являются самостоятельными нормами. При этом часть вторая не предусматривает особенностей процедуры освобождения от должности главы Киевской городской госадминистрации относительно установленного частью четвертой этой статьи общего порядка, поскольку в части второй речь идет лишь об особенностях осуществления, то есть функционирования, исполнительной власти в городе Киеве.

4. По закону Украины „О столице Украины – городе-герое Киеве” и решению Конституционного Суда Украины от 25 декабря в 2003 г. № 21-рп/2003 (дело об особенностях осуществления исполнительной власти и местного самоуправления в г. Киеве), городская госадминистрация единственный в организационном отношении орган, который выполняет функции исполнительного органа городского совета и параллельно функции местного органа исполнительной власти.

5. Кабинет Министров, который в соответствии со статьей 113 Конституции Украины является высшим органом в системе органов исполнительной власти, осуществляет исполнительную власть непосредственно и, в частности, через местные госадминистрации, согласно п. 9 ст. 116 Основного Закона направляет, координирует и контролирует деятельность этих органов, в частности Киевской городской госадминистрации. Как местный орган исполнительной власти городская госадминистрация согласно ст. 25 Закона Украины „О Кабинете Министров Украины” и ст. 30 Закона Украины „О местных государственных администрациях” подотчетна и подконтрольна правительству.

Подконтрольность и подотчетность местных госадминистраций органам исполнительной власти высшего уровня предусмотрена также частью седьмой статьи 118 Конституции. Согласно части 5 отмеченной статьи, главы местных государственных администраций при осуществлении своих полномочий ответственны перед Кабинетом Министров.

6. В соответствии с частью четвертой статьи 25 Закона Украины „О Кабинете Министров Украины”, правительство получает от местных госадминистраций информацию об их деятельности, регулярно заслушивает отчеты глав госадминистраций. В случае неподобающего выполнения главой местной госадминистрации возложенных на него полномочий Кабинет Министров имеет право привлечь его к дисциплинарной ответственности или обратиться к Президенту Украины с представлением об освобождении от должности.

7. Согласно решению Конституционного Суда Украины от 25 декабря в 2003 г. № 21-рп/2003, Киевскую городскую госадминистрацию должно возглавлять лишь лицо, избранное Киевским городским председателем, которого Президент Украины назначает председателем КГГА.

Как глава городской госадминистрации городской председатель по вопросам осуществления исполнительной власти ответствен перед Президентом Украины и Кабинетом Министров, подотчетен и подконтролен правительству.

В статье 23 Закона Украины „О столице Украины – городе-герое Киеве” размежеван вопрос ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления и госадминистраций Киева и районов и предусмотрено, что такие лица несут ответственность за последствия своей деятельности (бездеятельности) в порядке, установленном Законом Украины „О местном самоуправлении в Украине”, другими законами.

Ввиду вышеизложенного, Управление правового обеспечения Секретариата КМУ делает выводы:

1. Решение Кабинета Министров относительно внесения представления Президенту Украины об освобождении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности главы Киевской городской госадминистрации принято в соответствии с его полномочиями, предусмотренными частью четвертой статьи 118 Конституции Украины, частью второй статьи 25 Закона Украины „О Кабинете Министров Украины” и частью второй статьи 8 Закона Украины „О местных государственных администрациях”.

2. Утверждение относительно отсутствия правовых оснований для принятия Президентом Украины решения об освобождении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА, ввиду совмещения им статуса главы городской госадминистрации и городского председателя, а также попытка определять статус Киевской горгосадминистрации лишь как исполнительного органа городского совета не отвечает положениям статьи 118 Конституции, статьи 25 Закона Украины „О КМУ” и статьи 8 Закона Украины „О местных государственных администрациях”.

3. Конституционный Суд Украины решением от 25 декабря в 2003 г. № 21-рп/2003 (дело об особенностях осуществления исполнительной власти и местного самоуправления в г. Киеве) признал обязанностью Президента Украины назначать на должность главы Киевской городской госадминистрации лицо, избранное городским председателем.

В то же время, отмеченное решение не ограничивает право Президента Украины, предусмотренное частью четвертой статьи 118 Конституции Украины, относительно освобождения от должности главы Киевской городской госадминистрации в случае неподобающего выполнения возложенных на него полномочий, отмечает Управление правового обеспечения Секретариата КМУ.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК отметил, что Президент Украины с юридической точки зрения не сможет освободить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности главы Киевской городской государственной администрации. «Президент, очевидно, будет советоваться с юристами. Я не юрист и не могу давать окончательную оценку, однако, по моему мнению, решение Конституционного Суда, о котором сегодня много говорилось, не позволяет Президенту предпринять такой шаг», - отметил он.